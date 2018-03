Embraco, ministro Calenda ad assemblea

(ANSA) - RIVA PRESSO CHIERI (TORINO), 6 MAR - Il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha raggiunto oggi i lavoratori dell'Embraco a Riva di Chieri per discutere, in assemblea, l'intesa firmata venerdì da sindacati e azienda che scongiura i 497 licenziamenti. Con lui anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, l'assessora regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, l'ad di Invitalia, Domenico Arcuri, e Giampiero Castano, capo dell'Unità Vertenze del Mise Il ministro, che ha seguito da vicino la vicenda Embraco-Whirlpool fin dagli inizi, aveva fatto sapere ai lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri, via Twitter, di essere assolutamente disponibile a venire a spiegare l'accordo in azienda se i lavoratori glielo avessero chiesto. E cosi è stato. Calenda partecipa alla prima delle tre assemblee in programma oggi, una per ogni turno. Nel pomeriggio farà ritorno a Roma.