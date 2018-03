Chiamparino, dialogo con M5S,nessun tabù

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - "Dialogare con M5s dopo il voto di domenica? Io quasi quotidianamente dialogo con la sindaca Appendino, non c'è nessun tabù da sfatare. Il partito deciderà in modo collegiale - e questa collegialità per me è l'elemento fondamentale - se e quali risposte dare". Lo dice il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, oggi davanti ai cancelli dell'Embraco rispondendo a chi gli chiedeva delle intenzioni del Pd circa un possibile dialogo con il M5S.