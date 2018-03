Buffon, noi fuori?Pensiero non mi sfiora

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Gigi Buffon scaccia lo spettro di un'eliminazione della Juventus dalla Champions. "Che possa essere l'ultima partita in Coppa è un pensiero che non mi sfiora. Sono ottimista per natura. Mi auguro che, almeno per quest'anno, non sia l'ultima, né per me né per la Juventus, e che ce ne siano tate altre più importanti". La Juve, domani a Londra contro il Tottenham, parte dal 2-2 dell'andata: "Sembra in salita - dice portiere bianconero - ma alle volte le cose in discesa fregano di più".