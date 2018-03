Blue Panorama,nuovo volo Torino-Cagliari

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Nuovo collegamento diretto tra Torino e Cagliari, operato da Blue Panorama Airlines. Verrà inaugurato il 2 giugno 2018 e sarà effettuato nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica fino al 16 settembre. Sul nuovo collegamento verrà impiegato un Boeing B737/400 con una capienza massima di 168 posti.

sempre nel periodo estivo tra il 2 giugno e il 16 settembre, verrà rafforzato il collegamento tra Torino e Tirana, con una frequenza aggiuntiva la domenica oltre alle consuete del martedì, giovedì e sabato.

"Con questa nuova rotta - spiega Luca Patanè, presidente della compagnia aerea - Blue Panorama Airlines raggiunge 54 destinazioni in quattro continenti: il nostro obiettivo è intensificare i voli nelle tratte in cui siamo già presenti e individuare nuove rotte, ancora poco servite ma molto richieste dal mercato turistico sia organizzato che individuale. Questo ci permette inoltre - prosegue Patanè - di rafforzare le sinergie con aeroporti per noi strategici sia per i voli di linea che charter come quello di Torino”.