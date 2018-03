Migranti, non fermiamo modello Cavoretto

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Con una lettera inviata alla sindaca Chiara Appendino, al prefetto, alla Diocesi, alla Circoscrizione 8 e all'assessore al Welfare del Comune di Torino Sonia Schellino, un gruppo di residenti nel quartiere di Cavoretto, sulla collina torinese, sottolinea l'ottimo esito dell'esperimento di accoglienza di migranti fatto in loco, e chiede che non venga interrotto. "Dopo i primi episodi di diffidenza - si legge nella lettera - si è costituita una rete, informale ma solida, di volontari , che ha coinvolto anche studenti delle scuole limitrofe in progetti di alternanza scuola lavoro, dedicato all'insegnamento agli ospiti dell'italiano e di altre materie per il conseguimento della licenza media. Tanto che alcuni di loro hanno anche partecipato ad iniziative quali il Salone del Libro e Terra Madre. Volontari mossi non solo da un impeto di solidarietà, ma dall'esigenza di sentirsi parte di una comunità.

Un 'modello' di accoglienza che ci spiacerebbe molto interrompere, per noi sarebbe una sconfitta".