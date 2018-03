M5s, "primo partito, pronti a governare"

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica in Piemonte con il 26.2% al Senato, in crescita rispetto al 2013 (25.7%) e rispetto alle europee 2014. Appare chiaro che il Movimento 5 Stelle è la forza più credibile per amministrare il Piemonte alle prossime elezioni regionali". Così il Movimento commenta l'esito delle Politiche.

"A differenza di 5 anni fa - rimarca il M5s - il Movimento amministra il capoluogo e importanti Comuni, e continua a ottenere risultati positivi rispetto al quadro generale del nord Italia. Dalle urne emerge una secca bocciatura del centrosinistra, con la sconfitta anche degli assessori della Giunta di centrosinistra, Pentenero e Balocco, agli uninominali: un avviso di sfratto per Chiamparino e il suo esecutivo".

"Il Centrodestra, pur avendo anche in Piemonte la maggioranza relativa dei voti - aggiunge il M5s - appare ancora una volta come un'accozzaglia di liste che non garantisce la governabilità né del Paese né della Regione, come sta avvenendo in Sicilia".