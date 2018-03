La femminilità nelle opere di 6 artiste

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Un racconto corale della figura della donna, attraverso opere di pittura, installazione, fotografia, video e performance, in un luogo caratterizzato dalla sua assenza. Lo propone la mostra 'Presenza/Assenza.

Femminilità a confronto', curata da Iole Pellion di Persano e Giulia Turcati, al Convitto dei Santi Martiri di Torino, dall'8 all'11 marzo. Nelle stanze dello storico palazzo, realizzato da Holding 18 Immobiliare, con Giacinto Architetti Associati, saranno esposte le opere di sei artiste, Anna Canale, Aurora Paolillo, Grazia Amendola, Lina Fucà, Stefania Fersini e Susy Gomez.

La vendita delle opere in mostra finanzierà, in collaborazione con la onlus 'I Caffè' di Luca Argentero, il progetto di solidarietà al femminile dell'associazione Sideo, realtà torinese di sostegno delle donne che affrontano cure oncologiche.

Sono previste anche tre conversazioni tra diverse personalità del mondo culturale per approfondire il rapporto della donna con la moda, la filosofia e le scienze sociali.