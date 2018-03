Italia's Got Talent a Flic scuola Torino

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Il 10 e l'11 marzo 2018 lo staff di Italia's Got Talent é a Torino, dove ha scelto la Flic Scuola di Circo per vedere i migliori talenti della penisola in azione.

Per la nuova edizione della trasmissione televisiva si cercano talenti a 360 gradi senza limiti di età: musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, giocolieri, arti digitali, arti sceniche, maghi/illusionisti, artisti di strada, atleti dal mondo dello sport, artisti con animali, arti della tradizione e folklore. Per iscriversi alle selezioni è necessario scrivere all'indirizzo igtcasting@fremantlemedia.it con oggetto 'Torino' e inserendo i propri dati.

Le selezioni non sono pubbliche, ma riservate esclusivamente alle persone iscritte, allo staff del format televisivo e della Flic Scuola di Circo.

Per lo stesso giorno a Torino è in programma anche la VII Festa dell'Acrobatica 'Una Domenica a testa in giù' con apertura straordinaria della Reale Società Ginnastica di Torino (Rsgt).