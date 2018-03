Fim-Cisl: "Risposta per il dopo Punto"

(ANSA) - POTENZA, 05 MAR - "Noi ci aspettiamo una risposta precisa rispetto al 'dopo Punto', una risposta che non può essere la politica degli annunci ma la politica del fare e delle cose concrete: ogni tempo che si attende è un tempo che pesa su queste famiglie, per questo è importante che si dica subito quale è il tipo di vettura che sostituirà la Punto e quando si inizieranno i lavori sulla nuova linea".

Lo ha detto il segretario nazionale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, nel corso dell'assemblea dei delegati del sindacato sul futuro dello stabilimento Fca di Melfi (Potenza).

L'assemblea, è scritto in una nota, è stata convocata "in vista del rinnovo della Rsa nello stabilimento lucano che si terrà dal 12 al 17 marzo".