Condannato 'pusher-notaio' a Torino

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Tre anni e sei mesi: questa la condanna per Francesco Maccarone, il 34nne che di giorno studiava per diventare notaio e la sera si trasformava in uno dei pusher della movida torinese. Il giovane era stato arrestato lo scorso agosto dalla polizia.

Gli agenti della squadra mobile l'avevano bloccato mentre usciva dalla propria abitazione a Grugliasco (Torino) con addosso 38 bustine di cocaina. Altri 320 grammi di droga, per un valore intorno ai 100mila euro, erano nascosti nella cucina del suo appartamento.

Secondo gli investigatori, smerciava cocaina purissima nei locali più alla moda del centro cittadino, frequentati da giovani di buona famiglia.