(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Il centrodestra si afferma in Piemonte, risultando sempre - quando lo scrutinio è quasi ultimato - la prima coalizione. All'uninominale della Camera nel Piemonte 2 la miglior performance con il 47% (alla Lega il 27% dei consensi, a Forza Italia 15,18%, FdI) 4,6%; in questa circoscrizione M5s ha ottenuto il 23.54%, staccando il centrosinistra di oltre un punto percentuale, 23,4% (PD 18%).

Nella circoscrizione Piemonte 1 alla Camera centrodestra avanti con il 35,3% (Lega 19,1%, Forza Italia 12,4%), centrosinistra al 29,2% (Pd 23,18), il primo partito è M5s che sfiora il 27%. All'uninominale per il Senato - i dati anche in questo caso non sono ancora definitivi- al centrodestra è andato il 41,27%, a M5s il 25,78%, al centrosinistra il 25,5%.

L'affluenza nella regione è stata del 75.16% (alle Politiche del 2013 fu del 77.26%), la percentuale più alta di votanti a Cuneo e provincia (76.9%), la più bassa nell'Astigiano, 72.6%; a Torino e provincia affluenza del 75.5% (nel 2013 era stata 78.41%).