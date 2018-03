Anastacia apre Anima Festival 28 giugno

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Sarà Anastacia, la star planetaria di hits quali 'I'm Outta Love' e 'Left Ouside Alone' ad aprire, il 28 giugno la terza edizione dell'Anima Festival all' Anfiteatro dell'Anima di Cervere (Cuneo). Un'inusuale location nel cuore delle Langhe definita da Ugo Ughi "un luogo che evoca mistero, solenne e quasi mistico, che si erge nel cielo simile ad un'anima in contemplazione, un vero soffio d'infinito".

Gli organizzatori hanno scelto per la terza volta una donna per aprire il cartellone, dopo Malika Ayane nel 2016 e Fiorella Mannoia nel 2017. Con questo concerto Anastacia apre anche il suo 'The Evolution Tour 2018', di tre date (prodotto da Alessandro e Galli). In programma il vecchio sound accattivante della cantante americana celebre per la voce calda e sensuale, insieme ai suoi più orecchiabili brani pop e toccanti ballate. Nei prossimi giorni verranno resi noti altri nomi internazionali presenti nel programma dell'Anima Festival ideato dall'Associazione Culturale Arturo Toscanini.