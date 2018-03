Valanga su scialpinisti, tutti salvi

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Una valanga ha colpito oggi una dozzina di scialpinisti, in gran parte tedeschi, in Val Maira (Cuneo) in un canale che porta alla punta Piovosa, a quota 2.602 metri, sopra l'abitato di Marmora. Tutti gli alpinisti sono riusciti a uscire dalla massa nevosa tranne uno che è stato estratto dai compagni dopo tre minuti. Ma anche lui non ha riportato traumi.

Alcuni componenti di una squadra del Soccorso Alpino della Valle Maira, presenti in zona, hanno assistito all'incidente e chiamato immediatamente il 112. Un elicottero è decollato dalla base di Borgosesia (tutti gli altri velivoli più vicini erano impegnati in interventi), per raggiungere il luogo. Durate il volo, tuttavia, è stato appurato che tutti gli scialpinisti potevano rientrare a valle accompagnati dai volontari del Soccorso Alpino e l'elicottero è rientrato alla base.