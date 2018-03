Treno a vapore in orario ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 4 MAR - Quasi in perfetto orario - considerando i ritardi accumulati dai convogli 'normali' nei giorni scorsi per il maltempo - il treno storico trainato da una locomotiva a vapore del 1920 è arrivato oggi alla stazione ferroviaria di Alessandria. La speciale corsa è stata organizzata dalle delegazioni Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Milano e Alessandria, l'Associazione Rotabili storici e la Fondazione Ferrovie Italiane. La '625 177', partita da Milano Centrale, ha portato in città 372 viaggiatori a bordo di 5 carrozze costruite nel 1905, con tanto di bar e locali di servizio. Ad attendere il treno - oltre che gli sbandieratori dell'Associazione Aleramica - anche i conduttori del programma 'Edicola Signorelli' che, nei prossimi giorni, lanceranno la consultazione popolare, prima iniziativa del genere in provincia, #inunorasolativorrei per l'organizzazione di un collegamento tra Alessandria e Milano in soli 60 minuti.