Schede sbagliate nell'Alessandrino,voto sospeso

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivalta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all’Ansa il senatore Federico Fornaro, candidato di LeU nel collegio. Dell’errore, racconta, ci si è accorti dopo 40 schede votate: per la Camera erano pervenute le schede del collegio di Asti e non quelle del collegio Alessandria. A quel punto le operazioni di voto sono state sospese per un paio di ore nell’attesa che arrivassero le schede giuste: dopo l’autenticazione, si è ripreso a votare. (ANSA).