Freddo si attenua ma ancora piogge

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Si attenua il freddo e finiscono le gelate in pianura, ma anche nei prossimi giorni il tempo in Piemonte continuerà a essere perturbato. Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano un cima molto umido a inizio settimana, con precipitazioni sparse ma nevose solo in montagna. Il giorno peggiore dovrebbe essere martedì, ma il maltempo sarà in ogni caso "modesto". Lo zero termico salirà progressivamente fino a quota 1.600 metri, le temperature massime torneranno attorno ai 10 gradi.

Secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) "le precipitazioni al sud delle Alpi dovrebbero diradarsi dopo il 10 di marzo", ma "dal comparto atlantico continueranno a scorrere fronti nuvolosi verso la Penisola alternati a rimonte dell'alta pressione".