Scarcerato, torna sotto casa vittima

(ANSA) - VERBANIA, 3 MAR - Esce dal carcere in cui era stato rinchiuso per i maltrattamenti sulla ex compagna e, subito dopo, va nel bar sotto casa della donna nonostante il divieto di avvicinarsi. E' successo a Verbania. I carabinieri hanno chiesto al tribunale un aggravamento della misura cautelare.

L'uomo era stato arrestato domenica scorsa per avere percosso l'ex compagna con un mattarello, ferendola a un braccio. Un giudice ne aveva disposto la scarcerazione, con il divieto di dimora sotto il tetto coniugale e il divieto di avvicinamento.