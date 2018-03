Ricercatrici a A Just the woman I am

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Anche le ricercatrici dell'Università e del Politecnico di Torino partecipano domani all' evento culturale sportivo 'Just the woman I m' a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzato dal Cus Torino in collaborazione con l'Università e il Politecnico.

A partire dalle 10 in Piazza San Carlo nello stand dell'Università di Torino si alternano giovani ricercatrici dell'Ateneo, impegnate in diversi ambiti dell'oncologia, che raccontano al pubblico la propria attività di ricerca. I diversi progetti presentati spaziano dalla ricerca di base a quella traslazionale e clinica. Tutti sono messi in campo per comprendere meglio i meccanismi che portano allo sviluppo e alla crescita tumorale con lo scopo di formulare nuovi approcci terapeutici. Tra loro Laura Raggi, Sabrina Arena, valentina Comunanza, Joanna Kopecka, Giuseppina Barutello, Miriam Martini e Maria Chiara De Santis, Francesca Orso.