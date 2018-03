Pioggia gelata, disagi nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 3 MAR - Disagi nell'Alessandrino per il maltempo, caratterizzato da pioggia congelante soprattutto nelle valli Borbera e Curone, Acquese, Ovadese e la zona di Serravalle Scrivia. Chiusi (e poi riaperti con limitazioni) dei tratti dell'autostrada A26.

Nell'area di Alessandria si sono avute ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. La polfer ha comunicato ritardi di 70 minuti per un treno diretto a Torino e la cancellazione di un convoglio 10:10. Sulla linea Alessandria-Pavia il traffico è tornato alla normalità dopo i rallentamenti provocati dagli inconvenienti a un passaggio a livello fra le stazioni lombarde di Lomello e Sannazzaro.

Una fitta nevicata sta imbiancando Torino da questa mattina.

La temperatura di zero gradi. Finora il comando della polizia municipale non ha ricevuto segnalazioni relative a particolari situazioni di disagio per il traffico nemmeno nelle zone collinari.

Una giovane donna è stata portata all'ospedale di Alessandria per le conseguenze di un incidente dovuto al maltempo che imperversa su tutta la provincia: l'auto su cui era alla guida è uscita di strada a San Salvatore Monferrato. Due episodi analoghi, senza feriti, si sono verificati a Novi Ligure, mentre a Felizzano un camion ha imboccato per errore una strada di accesso al sottopasso, riservato alle auto, vicino alla stazione ferroviaria, bloccando la carreggiata. La protezione civile informa che in provincia "i locali episodi di gelicidio hanno lasciato spazio alla neve che cade copiosa. La viabilità sulle strade potrebbe essere localmente critica, con rallentamenti e locali stop alla circolazione". Sulle colline intorno al capoluogo "il manto supera i 20 centimetri".