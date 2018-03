Morto Mimmo Candito, inviato di guerra

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - E' morto Mimmo Candito, storico reporter e corrispondente di guerra del quotidiano 'La Stampa'.

Lo annuncia il sito del giornale. Aveva 77 anni.

Candito è stato in Medio Oriente, Asia, Africa e Sudamerica, e ha seguito, fra l'altro, l'invasione sovietica dell'Afghanistan, la guerra Iran-Iraq, le due guerre del Golfo e quella di Libia.

Dal 2005 era malato di tumore al polmone, un nemico che combatté come un guerriero. Con forza, intelligenza e un'immensa voglia di vivere, come ricorda la moglie Marinella Venegoni, anche lei giornalista a la Stampa. Le prime cure gli vennero fatte a Miami dove i medici gli diagnosticarono quello che lui non voleva assolutamente chiamare 'un brutto male', ma semplicemente cancro. "Gli diedero allora tre mesi di vita - ricorda Marinella - ma invece, grazie alla sua volontà e anche ad un briciolo di fortuna è vissuto fino a questa mattina alle 8.40". Lunedì 5 marzo la camera ardente al Circolo della Stampa di Torino, martedì 6 i funerali a Crescentino (Vercelli).