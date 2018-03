Matteo Brancaleoni canta Frank Sinatra

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Arriva a Torino, dall'8 al 10 marzo, a Le Musichall, il nuovo teatro torinese voluto da Arturo Brachetti e dedicato al cabaret e al varietà, il concerto/spettacolo di Matteo Brancaleoni 'Frank Sinatra, una voce. Una leggenda'. Brancaleoni è il crooner italiano per eccellenza: stimato pubblicamente da Renzo Arbore, da Fiorello, da Jovanotti e da Maurizio Costanzo, ha duettato a Roma con Michael Bublè, tanto da essere ormai ritenuto uno degli interpreti italiani di spicco del songbook americano.

Dopo aver toccato mete quali Dubai, Berlino, St. Moritz, Brancaleoni porta a Torino il suo nuovo show 'Frank Sinatra, una voce. Una leggenda', un mix tra concerto e spettacolo teatrale, tra musica dal vivo e proiezione di immagini, un racconto in cui l'artista reinterpreta tutti i brani più famosi di The Voice, in un viaggio tra gli amori, le luci e le ombre di Sinatra.

Ad accompagnarlo sul palco, l'Italian Swing Band.