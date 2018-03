Figlia accoltella madre a Chivasso

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 3 MAR - Una donna di 63 anni è stata accoltellata alla schiena dalla figlia e ora è in condizioni gravissime. E' successo a Chivasso (Torino) al primo piano di una palazzina in via Montanaro 17.

I motivi dell'aggressione non sono ancora chiari. La figlia ha 29 anni e, secondo le prime notizie, è seguita da un centro di salute mentale. A svolgere le indagini sono i carabinieri di Chivasso.