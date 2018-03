Fca verso il Salone di Ginevra

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Fca si prepara a sbarcare al Salone dell'Auto di Ginevra, dove è previsto il debutto europeo delle nuove Jeep Wrangler e Cherokee. Tanti i tempi caldi che saranno al centro dell'incontro di martedì con la stampa internazionale dell'amministratore delegato, Sergio Marchionne, a partire dall'uscita dal diesel nel 2022, che interessa circa 3.000 lavoratori degli stabilimenti di Pratola Serra (Avellino) e della Vm di Cento (Ferrara).

I riflettori sono puntati sul nuovo piano industriale che Marchionne illustrerà nell'Investor Day del primo giugno a Balocco e sul possibile spin off di Magneti Marelli, all'esame del cda nel secondo trimestre 2018. I sindacati aspettano risposte sul futuro degli stabilimenti di Pomigliano e Mirafiori, dove stanno per finire gli ammortizzatori sociali, mentre a Melfi mille lavoratori saranno interessati dalla fine della produzione della Punto. Fca, che ieri ha ceduto il 5,7% in Borsa, ha subito un calo del 10% delle vendite in Italia a febbraio.