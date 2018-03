Torino, giunta approva bilancio '18-'20

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - La giunta comunale di Torino ha approvato oggi il bilancio di previsione 2018-2020, il il documento finanziario che definisce entità e caratteristiche delle entrate e delle spese e che passerà ora all'esame delle commissioni consiliari e del consiglio per il via libero definitivo. Il documento finanziario è in equilibrio e rispetta le indicazioni della Corte dei Conti.

Le linee guida del documento, spiegano da Palazzo Civico, puntano a "coniugare l'esigenza di risanare i conti dell'ente con la necessità di garantire un'adeguata offerta di servizi a cittadini e imprese e di contribuire allo sviluppo economico del territorio".