Prof insulta cinese, aperto fascicolo

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per istigazione all'odio razziale a carico di un professore di tecnica di una scuola media di Torino che, per rimproverarlo, avrebbe insultato un alunno di origine cinese.

Alcuni genitori hanno riportato l'episodio alla dirigente scolastica, che ha inviato una segnalazione all'Ufficio scolastico regionale e alla magistratura.

Un altro docente dello stesso istituto è indagato per lesioni: è il professore di educazione fisica denunciato da un genitore di un ragazzino di undici anni che l'ha accusato di avergli rotto la mano in palestra con una bottiglia ghiacciata.

Il docente ha respinto l'accusa, sostenendo che il ragazzo si è fatto male colpendo il muro dopo un rimprovero subito.