Pericolo pioggia congelante e valanghe

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - L'allerta meteo in Piemonte riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il 'gelicidio' sarà un'insidia soprattutto domani mattina - avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) - nel suo bollettino di allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado "forte" (4 sulla scala che arriva a 5) specialmente dalle Alpi Graie alle Liguri.

Nuove nevicate sono previste domani, anche su Torino. Poi il tempo migliorerà per 24 ore, ma nella serata di domenica tornerà "un marcato peggioramento", prevede Arpa. In rialzo le temperature, soprattutto all'inizio della prossima settimana.