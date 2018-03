Maltempo, rinviata Alessandria-Arzachena

(ANSA) - ALESSANDRIA, 2 MAR - Il maltempo ferma anche l'Alessandria calcio. La Lega di Serie C ha disposto, per le avverse condizioni meteorologiche, il rinvio di 3 gare del Girone A, previste per domani, tra cui quello tra i grigi e Arzachena.

L'abbondanza delle nevicate e le previsioni per la mattinata di domani, hanno però portato le società alessandrina a chiedere, prudentemente, il rinvio della partita, anche per garantire la sicurezza degli spettatori sugli spalti che sarebbero stati resi pericolosi dalla neve e dal ghiaccio, con il rischio concreto di dover impedire l'accesso ai settori scoperti del 'Moccagatta'.