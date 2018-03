Eccellenze piemontesi in piazza Vittorio

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - Sabato 3 e domenica 4 marzo torna in piazza Vittorio Veneto a Torino la manifestazione Eccellenze Enogastronomiche Piemontesi, evento patrocinato dalla Città Metropolitana e nato con l'intento di valorizzare il territorio.

La manifestazione prevede tre progetti. Gli 'Itinerari del gusto', occasione di incontro tra i produttori e il pubblico.

'Il Mercatino regionale piemontese' è invece una fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, proposta in eleganti pagode. Al tutto saranno abbinati 'I giochi di una volta', per far scoprire ai bambini come divertirsi con materiali apparentemente non più utilizzabili, ma che un pizzico di ingegnosità possono offrire momenti spensierati.