Cercasi 230 volontari per ripulire il Po

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - Lega Ambiente Piemonte e Valle d'Aosta Acque cerca 230 giovani volontari under 30 per VisPo (Volunteer Initiative for a Sustainable Po), il progetto che per 3 anni programmerà azioni di pulizia e valorizzazione delle sponde del Po e dei suoi affluenti, in territorio piemontese. "Sponde spesso inquinate, cementificate, vere discariche a cielo aperto sia lungo il Po, sia i suoi affluenti", spiega Legambiente. Il progetto è promosso insieme ad Arpa Piemonte e European Research Institute. "E' il primo progetto che promuove in Piemonte azioni a priorità ambientale a supporto del Corpo di Solidarietà Europeo, l'iniziativa della Commissione Europea che riunisce giovani con l'obiettivo di costruire una società più inclusiva e solidale", aggiunge Fabio Dovana, presidente regionale di Legambiente.

"Un progetto importante pensato in sinergia tra noi e Lagambiente, con un'ottica di sistema molto positiva e da continuare a coltivare in modo virtuoso", aggiunge Angelo Robotto, direttore di Arpa Piemonte.