Allegri, Lazio cresciuta molto

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - "La Lazio è cresciuta molto, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro: ha fisico e tecnica, merita la posizione che occupa e sarà una partita difficile". Massimiliano Allegri teme la Lazio, l'unica squadra in grado di battere la Juventus per due volte in stagione: "Se guardiamo le due partite giocate, in Supercoppa abbiamo preso gol su due ripartenze, l'abbiamo recuperata ma abbiamo subito gol nel finale - ha spiegato il tecnico bianconero -, mentre in campionato abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo preso due gol a difesa completamente schierata". "Cercheremo di non ripetere gli errori fatti - prosegue Allegri - Dobbiamo affrontarla nelle migliori condizioni mentali, tattiche, i dettagli e l'attenzione faranno la differenza".