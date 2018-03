(ANSA) - TORINO, 1 MAR - La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dall'8 marzo al 29 maggio, dedica una mostra fotografica alla drammatica situazione dei rifugiati mediorientali sulle isole greche al confine con la Turchia.

Si tratta dell'istallazione 'Today, tomorrow and the day after tomorrow', composta da 4 opere realizzate sull'isola di Samos, che riportano la vita all'interno e all'esterno di uno degli hotspot dove da anni giacciono i profughi in fuga da Siria, Afghanistan, Irak, Pakistan, Palestina, Kurdistan, in attesa di essere trasferiti in altri centri di accoglienza.

Sulla parete d'ingresso è esposto 'Happy Summer', telo mare raffigurante l'isola di Samos, che provocatoriamente mette insieme i simboli della Samos turistica accanto a quelli che testimoniano la vita negli hotspot. Lungo le pareti, è allestita 'Memories of a camp', 60 fotografie di oggetti intimi e privati appartenenti ai rifugiati mentre nel centro è proiettato il video 'Looking forward to seeing you' che narra il viaggio-sogno dei rifugiati.