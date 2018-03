Scontri Torino: indagata la maestra che minacciò gli agenti

È stata indagata dalla Procura di Torino, per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro la maestra di una scuola elementare che, lo scorso giovedì sera durante il corteo contro CasaPound, ha augurato la morte e insultato i poliziotti schierati. "Vigliacchi, dovete morire, fascisti", aveva urlato. La donna ha spiegato che non voleva augurare la morte ai singoli agenti, "ma all'apparato che difende il fascismo". Il fascicolo è affidato al pm Antonio Rinaudo. L'Ufficio Scolastico regionale del Piemonte ha proposto il licenziamento. Il procedimento disciplinare le è statao notificato oggi. La sanzione è stata prospettata "in considerazione della gravità della condotta tenuta dalla docente".