Ok Cipe a 90 milioni per Parco Salute

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Il Cipe ha dato il via libera all'ultima tranche di stanziamenti del Fondo nazionale sviluppo e Coesione. L'intervento principale è di 90 milioni di euro e riguarda la realizzazione del Parco della Salute di Torino, non la costruzione della struttura ospedaliera, ma la parte dedicata alla ricerca. "E' uno stanziamento molto importante, risorse che avvicinano la realizzazione di una opera che inciderà nel futuro non solo strettamente sanitario di Torino e del Piemonte. Un impegno del governo e dell'amministrazione regionale che viene onorato, e che si unisce ad altri importanti stanziamenti per il nostro territorio", commenta commenta il presidente della Regione, Sergio Chiamparino.