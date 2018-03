Neve, treni cancellati e ritardi

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Treni ad alta velocità cancellati, altri in ritardo, servizio regionale dimezzato. Neve e gelo hanno avuto conseguenze abbastanza pesanti sul traffico ferroviario, anche se il taglio per oggi di molte corse sui treni regionali era stato preventivato ieri da Rfi nel 'piano emergenza'. Il tabellone della stazione di Porta Nuova riportava oggi la cancellazione dei treni ad alta velocità da Perugia e Milano, ritardi di 90' e 65' per due corse da Roma, 50' da Napoli, 40' da Trieste, 30' da Venezia. Fra le 'vittime' dei ritardi anche il ministro dell'Economia, Carlo Padoan, che ha dovuto annullare la lezione agli studenti dell'Istituto Sommeiller, prevista questa mattina a Torino alle 12.30.

Tutto regolare, invece, all'aeroporto di Caselle, dove l'unico volo cancellato della mattinata è stato quello da Napoli per problemi alla scalo di Capodichino.