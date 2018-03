Neve-gelo,piano Rfi attivo anche venerdì

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - In Piemonte il Piano 'neve e gelo' di Rfi sarà attivo anche domani.

"A seguito dell'allerta dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani - annuncia l'azienda - Rete Ferroviaria Italiana manterrà attivo il proprio Piano 'neve e gelo'. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base all'effettiva intensità dei fenomeni, un incremento fino all'80% delle corse regionali (contro il 50% di oggi). E sul fronte dell'Alta velocità, è confermato il 100% dei collegamenti. Sarà potenziato anche il presidio di assistenza e informazioni".

Il Gruppo Fs Italiane comunque "invita i viaggiatori a informarsi sulla situazione del traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio", anche attraverso i canali di informazione del Gruppo Fs Italiane: FSnews.it e su Twitter all'account @FSnews_it.