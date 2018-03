Giochi 2026, Malagò non ne parla

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - L'argomento delle Olimpiadi 2026 non è stato affrontato dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dalla sindaca di Torino Chiara Appendino, che si sono incontrati oggi alla presentazione dell'Anno sportivo piemontese. Malagò e Appendino hanno concordato di parlarne dopo il voto delle Politiche. In Piemonte c'è chi vorrebbe riportare i Giochi Invernali vent'anni dopo Torino 2006, ma al momento non esiste alcuna candidatura.