Elezioni, 38 aderiscono a Votoarcobaleno

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Sono 38 i candidati della circoscrizione Piemonte 1 che hanno aderito finora alla Piattaforma Votoarcobaleno di Arcigay che impegna gli aspiranti parlamentari su 5 temi legati ai diritti Lgbti. Al momento sono arrivate le adesioni di 12 candidati di Potere al Popolo, 9 di LeU, 8 del Pd, 6 di +Europa e 3 M5S. Le richieste riguardano il matrimonio egualitario, una legge contro l'odio omotransfobico, le adozioni per single e coppie dello stesso sesso e la tutela dei diritti dei minori che vivono in famiglie omogenitoriali, l'accesso alla fecondazione eterologa per donne lesbiche e single e un welfare che accompagni il percorso di depatologizzazione della condizione trans. Sulla piattaforma i cittadini possono determinare, con un mi piace o non mi piace, il fattore arcobaleno di ogni candidato su cui anche Arcigay può esprimere un eventuale giudizio. Sono dunque visibili i candidati che hanno aderito alla piattaforma, contrassegnati da un pollice verde, e quelli sconsigliati, con pollice rosso.