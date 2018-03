Commercio,dopo 5 anni cresce occupazione

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - È in crescita, dopo cinque anni, il numero delle imprese del terziario della provincia di Torino (1.468 in più) e aumenta l'occupazione. Soffre il settore della cultura, con librerie ed edicole che chiudono, sono in difficoltà abbigliamento e giocattoli, mentre vanno bene il settore dell'accoglienza e della ristorazione, aumentano i negozi che puntano sul cibo di qualità. È quanto risulta dall'indagine di Ascom Confcommercio Torino con Format Research, realizzata attraverso 800 interviste telefoniche tra il 5 e il 20 febbraio.

"La fiducia delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Torino è stabile. Il 2017 è stato un anno di ripresa, anche se non ancora soddisfacente soprattutto in alcuni settorI. C'è un lento processo di risanamento del tessuto imprenditoriale", sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa.