Campo nomadi Torino, 4 espulsi da Italia

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Una donna macedone e tre romeni sono stati espulsi dall'Italia durante i controlli della polizia a Torino nel campo nomadi di via Germagnano. Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna e del Reparto prevenzione crimine Piemonte hanno identificato una cinquantina di persone.

Durante l'attività di controllo del territorio, disposta dal Questore di Torino Francesco Messina, sono state anche effettuate perquisizioni per far luce sui lanci di sassi contro le auto in viaggio vicino al campo.