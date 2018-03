'800 in Italia a Fondazione Sandretto

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Una mostra alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, curata da Filippo Maggia, dall'8 marzo al 29 maggio, racconta l'Italia in bianco e nero attraverso una selezione di 70 fotografie dell'Ottocento della collezione di fotografie della Fondazione. La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha sempre prestato molta attenzione alla fotografia, fin dal progetto del 1998 per giovane artisti 'Da Guarene all'Etna', riconoscendole un ruolo d'eccellenza per raccontare e tramandare l'ambito contemporaneo in cui viviamo.

Negli anni la Fondazione ha dato vita ad una collezione di fotografie datate dal 1845-1850 sino ai primi decenni del Novecento. "La Collezione di fotografia storica italiana - dice la presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo - nasce nel 1992 come naturale estensione del mio interesse per la fotografia per poi cominciare a rivolgersi al passato con l'obiettivo ambizioso di mostrare nel tempo al pubblico e agli studiosi lo sviluppo del linguaggio fotografico nel nostro paese dagli esordi ad oggi".