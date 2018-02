Polizia Asti smantella 5 gruppi spaccio

(ANSA) - ASTI, 28 FEB - Cinque gruppi di spaccio di eroina e cocaina e due lupi solitari hanno smerciato ad Asti, in due anni e mezzo oltre 15mila dosi, più di quattro chili di sostanze. Li ha smantellati la Polizia di Asti, che ha arrestato 19 persone nell'operazione chiamata White wheels (ruote bianche) poiché uno dei trafficanti coinvolti aveva una rivendita di pneumatici.

Spacciatori e trafficanti si rifornivano a Milano e Torino, che raggiungevano in treno. Sono uomini e donne, quasi tutti pregiudicati, residenti nell'Astigiano. "28 gli indagati" ha precisato il questore Filippo Di Francesco nella conferenza stampa. "Abbiamo bonificato dalla droga da molte delle piazze della città". Tre i latitanti, ricercati in Francia e Germania.

Il giro d'affari documentato da oltre 6400 ore di intercettazioni telefoniche registrate, pedinamenti, riprese video, supera i 300 mila euro. "Siamo di fronte a persone gravemente indiziate di reato" ha detto il procuratore della Repubblica di Asti, Alberto Perduca.