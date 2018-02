Neve,rischio 'sovraccarico' Tir A6 e A32

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Con il divieto dei mezzi pesanti al transito al confine di Ventimiglia, in Liguria, è destinato ad aumentare, con rischio sovraccarico, il numero dei Tir in circolazione sulle autostrade in Piemonte, la A6 Torino-Savona e la A32 Torino-Bardonecchia che porta al tunnel del Frejus. Lo segnala la Protezione Civile della Regione Piemonte.

Nello stesso Piemonte Protezione sono attese, anche in pianura, nuove precipitazioni a prevalente carattere nevoso, causate dalla presenza di aria fredda nei bassi strati dell'atmosfera. Come segnala il Centro funzionale di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) del Piemonte, questa situazione si protrarrà ad intermittenza anche nei prossimi giorni.

Prima di mettersi in viaggio - è l'invito della Protezione Civile - si consiglia quindi di verificare le condizioni del traffico e l'evoluzione della situazione meteorologica.