Neve, ridotto 50% treni regionali

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Soppressione fino all'80%, ma in media del 50% delle corse regionali, domani in Piemonte e Valle d'Aosta per l'allerta maltempo ha fatto scattare il livello 'emergenza grave' del 'Piano neve e gelo' di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Confermato - si legge in una nota - l'80% dei treni ad alta velocità sulla linea Torino-Milano-Napoli e il 90% dei servizi a lunga percorrenza sulla traversale Torino-Venezia.

Riprogrammato, invece, il servizio regionale, con molte corse di treni ridotte "in relazione all'infrastruttura disponibile con questo livello di emergenza". In Piemonte sono 21 le tratte interessate, con servizi al 20% sulla Ivrea-Chivasso-Novara, la tratta con minor servizio.

In Valle d'Aosta sarà effettuato - assicura Rfi - il 60% del servizio di trasporto.