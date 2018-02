Marocco, da Torino progetto Bioxagropole

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - E' nato a Torino il progetto Bioxagropole dell'Icim, Istituto per il Commercio e Investimento Italo Maghrebino, dedicato allo sviluppo eco sostenibile dei paesi africani. Lo hanno presentato a Roma negli uffici italiani del Parlamento europeo, il presidente dell'Icim, Alain Bellati, l'europarlamentare Massimiliano Salini, Neja Gharbi, Directeur General Encadrement Investisseur Republique Tunisienne, Fatima Khallouk, presidente del Forum Italo-Marocchino e Salvatore Torrente, presidente Bioxparc.

Il progetto, finanziato da differenti fondi di investimento privati e co-finanziato con contributi pubblici, già stanziati per lo sviluppo di aree rurali disagiate, prevede l'installazione in aree predesertiche del continente africano di innovativi parchi agro-industriali integrati, collegati in tempo reale con le aziende partner europee grazie alle moderne tecnologie digitali 4.0.