Giovani 'comprate' portate con profughi

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Selezionavano e 'acquistavano' ragazze in Nigeria per meno di 20mila euro e le portavano in Italia con i flussi migratori del Mar Mediterranneo, le sette persone arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Genova per riduzione e mantenimento in schiavitù, aggravati dall'essere diretto allo sfruttamento della prostituzione.

Sono quattro uomini e tre donne, tutti nigeriani, che avevano segregato in appartamenti del quartiere Barriera di Milano cinque ragazze poco più che ventenni, costringendole a prostituirsi a Rivoli, Grugliasco, Settimo e Moncalieri. Il viaggio per l'Italia poteva durare anche mesi, durante i quali le giovani venivano picchiate, violentate, stipate in carri bestiame. In Italia venivano accolte presso Centri di accoglienza per richiedenti asilo e prelevate dagli sfruttatori, che le costringevano, tramite minacce, ricatti e riti voodoo, a prostituirsi sulle strade di Torino e provincia a qualsiasi ora, arrivando a incontrare anche trenta clienti in quindici ore.