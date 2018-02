Chiamparino, Embraco sempre più isolata

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - "Mi auguro che il gruppo Whirlpool Embraco rifletta attentamente su quello che ha detto il presidente Antonio Tajani, massimo rappresentante della massima istituzione rappresentativa europea, perché segna un ulteriore passo in avanti nell'isolamento di questa azienda, che sta esercitando il contrario di quella che dovrebbe essere un minimo di responsabilità sociale". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dopo l'incontro fra una delegazione di lavoratori della Embraco e il presidente del Parlamento europeo. Tajani si è espresso contro la decisione di delocalizzare la produzione in Slovacchia.

"Stiamo chiedendo all'azienda di ritirare i licenziamenti e sostituirli con la cassa integrazione per consentire alle istituzioni locali, al governo e ai sindacati di discutere un progetto di reindustrializzazione. Non stiamo assumendo posizioni massimaliste. Mi auguro che l'azienda riprenda la trattativa per trovare una soluzione che salvi il lavoro di 500 famiglie", ha aggiunto.