Scontri Torino: docente insulta Polizia, accertamenti Miur

Il Miur ha avviato accertamenti sul caso dell'insegnante che giovedì scorso al corteo degli antagonisti contro CasaPound, a Torino, è stata ripresa in tv mentre insulta e minaccia le forze dell'ordine. Il ministero, interpellato dall'ANSA, spiega che è stato "attivato l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte che, appena ricevuta notizia del fatto, sta provvedendo ad acquisire dalla scuola della docente ulteriori informazioni per avviare i necessari approfondimenti".



La donna, in prima fila al corteo, è stata filmata mentre urla improperi tra i quali "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", "Senza manganelli, quando volete, fascisti". La donna, residente a Torino, frequenta gli ambienti antagonisti della città. Il suo comportamento è stato stigmatizzato anche dal segretario del Pd Matteo Renzi nel corso della trasmissione 'Matrix'.