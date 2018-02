Scloby, raccolti oltre 300.000 euro

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - La startup torinese Scloby - che ha ideato un sistema che sostituisce i classici registratori di cassa usati da commercianti e ristoratori con tablet e smartphone - ha raccolto oltre 300.000 euro attraverso una campagna di equity crowfunding su 'piattaforma mamacrowd'.

La cifra è il triplo rispetto all'obiettivo iniziale. Con i fondi raccolti, che si uniranno ai 595.000 euro concessi da Invitalia nell'ambito del bando Smart&Start, Scloby assumerà figure di vendita senior ed esperti di big data, investirà in ricerca e sviluppo.

Scloby, nata nel 2013 presso l'Incubatore I3P del Politecnico di Torino, avvierà sperimentazioni in Germania, Francia, Austria, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca. Il sistema ideato da Scloby permette a commercianti e ristoratori di amministrare operazioni quotidiane come l'emissione degli scontrini, ma anche di raccogliere big data in tempo reale, utili per le strategie di vendita. A gennaio la società ha fatturato il 60% in più dello stesso mese 2017.