Salone Libro partner con Lucca Comics

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Nasce la partnership tra Lucca Comics & Games e il Salone del Libro di Torino 2018. Lo ha annunciato a Torino il direttore del Salone, Nicola Lagioia. I mondi più tipici del festival lucchese, fumetto, gioco e cultura pop in generale, dialogheranno con il mondo editoriale ed il pubblico eclettico della kermesse torinese in cartellone al Lingotto dal 10 al 14.

In programma incontri a tema, un focus sul gioco da tavolo e sul videogioco, e le prime anticipazioni sulla prossima edizione, che si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre. Si tratta di un connubio inedito tra due tra le principali manifestazioni, per afflusso di pubblico e rilevanza culturale e mediatica, organizzate in Italia. All'edizione dell'anno scorso del Lucca Comics & Games sono stati venduti 243.000 biglietti per 800.000 di presenze totali.

