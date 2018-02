Premio Mondello Straniero a Herta Muller

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Un Premio Nobel per la letteratura, Herta Müller, vince il Premio Autore Straniero Mondello. La notizia è stata data alla conferenza stampa del Salone del Libro di Torino col quale il Premio Mondello rinnova la collaborazione. La scrittrice tedesca al Salone di Torino dialogherà il 13 maggio con Andrea Bajani, giudice monocratico.

Il riconoscimento, giunto alla sua 44/a edizione, è promosso dalla Fondazione Sicilia insieme con il Salone del Libro e la Fondazione Andrea Biondo con la collaborazione del Goethe-Institut Turin e della Frankfurter Buchmesse per l'edizione di quest'anno.

Bajani è stato chiamato per scegliere l'autore straniero, riferimento per la sua carriera e per il contributo al mondo letterario internazionale. "Scrivere vuol dire prima di tutto voler bene a una lingua - dice la motivazione - affidarle tutto, fidarsi a tal punto dell'alfabeto da consegnargli ciò che di più caro si ha al mondo. Quella di Herta Müller è tra le esperienze stilistiche più imprescindibili del Novecento".